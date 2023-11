Homem com esquizofrenia persegue e agride mulher com corda, diz PM

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher foi perseguida e agredida com uma corda por um homem que, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), sofre com esquizofrenia. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), por volta das 08h05, nas proximidades de uma empresa localizada no bairro Jardim América, em Apucarana.

De acordo com informações do B.O., o autor das agressões mora em uma residência ao lado da empresa e há diversos relatos anteriores de perturbação e incomodo contra os colaboradores do local. Na manhã desta sexta, ele teria perseguido uma mulher que foi socorrida até o refeitório da empresa.

Logo na sequência, para que a situação não se agravasse, a vitima decidiu acompanhar o homem até o destino dele. Porém, durante o trajeto, ela teria sido agredida com uma corda. Após a agressão, o suspeito fugiu e não foi localizado pelos policiais militares.

A vítima não teve interesse em representar criminalmente contra o homem. Ela foi orientada.

