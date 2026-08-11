Homem com dois mandados de prisão em aberto é detido pela PM em Apucarana

Suspeito de 30 anos era procurado por crimes em duas cidades do Paraná; polícia também encontrou drogas no carro durante a abordagem

Um homem de 30 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso na tarde de segunda-feira (10) no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana. Ele possuía dois mandados de prisão em aberto e foi detido no momento em que saía da residência de sua família.

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A captura foi coordenada pelo setor de inteligência da Polícia Militar, que já realizava buscas para localizá-lo. Com o apoio de uma equipe da patrulha rural, os policiais realizaram a abordagem na Rua Santo André, logo após o suspeito entrar em um veículo Chevrolet Celta que estava estacionado na via.

Durante a verificação no sistema, as equipes confirmaram a existência das duas ordens judiciais contra ele. O homem era procurado pelas comarcas de Jaguapitã e Telêmaco Borba, com acusações envolvendo crimes de furto e associação criminosa.

Além do cumprimento dos mandados, os policiais realizaram uma revista no interior do veículo e encontraram cerca de oito gramas de maconha.

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Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana (Depen), onde agora permanece à disposição da Justiça. Pela quantidade de entorpecente encontrada no carro, também foi registrado um termo de infração por posse de drogas.