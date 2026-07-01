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APUCARANA

Homem com canivete ameaça clientes e funcionários em lanchonete

Suspeito invadiu estabelecimento na Avenida Curitiba, no centro de Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 10:15:40 Editado em 01.07.2026, 10:15:35
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Homem com canivete ameaça clientes e funcionários em lanchonete
Autor Caso ocorreu na noite de terça-feira - Foto: Pixabay/imagem ilustrativa

Um homem armado com um canivete causou pânico ao invadir uma lanchonete e ameaçar as pessoas que estavam no local, na noite desta terça-feira (30), na Avenida Curitiba, região central de Apucarana.

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A Polícia Militar foi chamada logo após o suspeito entrar no estabelecimento e começar a intimidar tanto os trabalhadores quanto os clientes presentes. Uma testemunha que acionou o socorro conseguiu repassar as características físicas do agressor para a equipe policial.

Com base nas informações, os policiais fizeram buscas pelas ruas próximas na tentativa de encontrar o homem, mas ele conseguiu escapar e, até o momento, não foi localizado. As vítimas receberam orientações da equipe sobre como proceder legalmente, e o caso foi registrado formalmente para que possa ser investigado.

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Apucarana Crime incidentes com armas lanchonete POLICIA MILITAR segurança pública
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