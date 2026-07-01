Homem com canivete ameaça clientes e funcionários em lanchonete
Suspeito invadiu estabelecimento na Avenida Curitiba, no centro de Apucarana
Um homem armado com um canivete causou pânico ao invadir uma lanchonete e ameaçar as pessoas que estavam no local, na noite desta terça-feira (30), na Avenida Curitiba, região central de Apucarana.
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A Polícia Militar foi chamada logo após o suspeito entrar no estabelecimento e começar a intimidar tanto os trabalhadores quanto os clientes presentes. Uma testemunha que acionou o socorro conseguiu repassar as características físicas do agressor para a equipe policial.
Com base nas informações, os policiais fizeram buscas pelas ruas próximas na tentativa de encontrar o homem, mas ele conseguiu escapar e, até o momento, não foi localizado. As vítimas receberam orientações da equipe sobre como proceder legalmente, e o caso foi registrado formalmente para que possa ser investigado.