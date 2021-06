Homem cobra dívida de colega e leva facada; PM é chamada

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada após um homem, de 44 anos, levar uma facada por conta de um dívida.

A equipe foi até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), onde estava um paciente com um ferimento provocado por arma branca. Em contato com a vítima, ela relatou que foi cobrar uma dívida de um ex-funcionário e ele se negou a pagar e ainda passou a ameaçá-lo a vítima com uma pedra.

Ainda conforme o boletim, um outro homem se aproximou por trás e desferiu uma facada na região da barriga da vítima. De acordo com o relatório, os autores fugiram do local.