Da Redação

Homem ciumento é preso após manter esposa trancada em casa

Um homem, de 42 anos, foi preso nesta sexta-feira (23), pela Polícia Militar de Apucarana, no distrito do Pirapó, por agredir e manter a esposa em cárcere privado.

continua após publicidade .

A equipe foi acionada após uma pessoa ouvir uma mulher pedindo por socorro e ao ir observar, constatando que ela estava trancada em casa e que seu marido a teria deixado fechada no local e saído da residência.

Com a chegada da equipe, os dois foram abordados. A mulher confirmou à PM que ele a trancou em casa e que a mantém em cárcere privado com frequência por causa de ciúmes. A vítima ainda relatou que é agredida com frequência pelo esposo.

continua após publicidade .

Diante dos fatos, ele foi preso e levado para a 17ª SDP.