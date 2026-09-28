Homem chuta grade, invade empresa e acaba expulso por segurança

Uma confusão em um estabelecimento comercial na Avenida Minas Gerais, no Núcleo Habitacional Adriano Correia, em Apucarana, mobilizou a Polícia Militar (PM) na noite deste domingo (27). Um homem de 45 anos invadiu a propriedade após xingar o vigilante e arrombar o portão de acesso a chutes.

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De acordo com o registro policial, a situação começou quando o segurança, de 60 anos, percebeu o indivíduo em atitude suspeita próximo a um poste nas imediações. Ao se aproximar para verificar o que estava acontecendo, o trabalhador passou a ser ofendido com xingamentos, dando início a uma ríspida discussão verbal entre os dois.

Na sequência, o homem caminhou até a portaria e desferiu vários chutes contra a grade. A agressão causou estragos na estrutura e abriu o portão, permitindo que ele invadisse o pátio da empresa. Para conter o invasor e retirá-lo das dependências do local, o segurança precisou conter o homem usando força física.

Com a chegada da PM, o vigilante relatou o ocorrido, mas informou que, apesar dos danos causados à propriedade, não tinha interesse em registrar uma queixa formal contra o invasor naquele momento. O homem de 45 anos foi orientado pelos policiais a deixar o local imediatamente e a evitar novos confrontos. O caso foi registrado para o controle das autoridades.