Homem chega do trabalho e descobre que casa foi furtada em Apucarana

Uma residência localizada na Rua Clevelandia, no centro de Apucarana, norte do Paraná, foi furtada no final da tarde desta terça-feira (01). Os criminosos levaram duas televisões, um CPU e uma quantia em dinheiro.

Como consta no Boletim de Ocorrência (B.O) da Polícia Militar, o morador da casa relatou que saiu para trabalhar, juntamente com a sua família, às 13h, e ao retornar do seu trabalho, às 17h30, notou que a residência havia sido furtada.

O homem contou que assim que chegou já notou que o portão da casa estava descarrilhado e as portas e janelas arrombadas. Quando entrou na residência, percebeu que duas TVs foram levadas, um de 32 polegadas e outra de 55 polegadas, além de um CPU portátil e uma quantia de R$ 40 que foi retirada da sua carteira.

Ainda conforme a PM, foi realizado patrulhamento na região da residência, com o objetivo de encontrar os suspeitos, mas nada foi encontrado.

