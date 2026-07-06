Homem chega bêbado após jogo da seleção e aterroriza esposa em Apucarana

A filha do casal, de 10 anos, presenciou as ameaças antes de o pai deixar o local

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) na noite de domingo (5) após ser ameaçada e ofendida pelo próprio marido no Distrito de Vila Reis, em Apucarana, no norte do Paraná. O homem chegou em casa embriagado e descontrolado devido ao resultado do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.

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De acordo com o relato da vítima aos policiais, o companheiro passou a tarde fora e, ao retornar por volta das 21h, começou a discutir sem motivo aparente. Muito nervoso, ele passou a quebrar objetos da residência e a proferir diversos xingamentos contra a esposa. Toda a confusão aconteceu na frente da filha do casal, uma criança de apenas 10 anos, que ficou assustada com a agressividade do pai.

Temendo ser agredida fisicamente, a mulher avisou que ligaria para o telefone de emergência 190. Diante do aviso, o homem afirmou que sairia de casa. Para evitar que a situação terminasse em agressão, a própria esposa ligou para um amigo da família, que foi até o endereço de carro.

O marido foi levado por esse amigo para a casa da mãe, em Califórnia, antes mesmo de a viatura chegar ao endereço. A equipe policial atendeu a mulher no local, registrou a ocorrência e repassou todas as orientações necessárias sobre os procedimentos legais que ela pode tomar para garantir sua proteção.