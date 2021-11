Da Redação

Homem chama PM após sofrer represálias em Apucarana

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi acionada na noite deste sábado (27), por um homem, que informou estar sofrendo represálias depois de sair da cadeia na última quarta-feira (24).

Ele, que é morador do Residencial Solo Sagrado, disse aos policiais que é acusado injustamente de estupro e que ao chegar em casa, encontrou o local com as janelas quebradas.

Segundo o boletim, o homem foi informado pelos vizinhos que os danos foram causados por uma mulher e que ela estava falando para todos do bairro que ia incendiar a casa do solicitante. O homem, de acordo com a PM, foi orientado pelos policiais.