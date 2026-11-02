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Homem chama a polícia e relata ter sido ameaçado com faca em Apucarana

Ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (01), em uma pensão da cidade

Escrito por Da Redação
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Homem chama a polícia e relata ter sido ameaçado com faca em Apucarana
Autor Testemunhas apresentaram outra versão para os fatos relatados - Foto: Reprodução

Um homem acionou a equipe da Polícia Militar (PM), na manhã deste domingo (01), em Apucarana (PR), alegando ter sido ameaçado por um vizinho de quarto da pensão onde estava, mas a versão foi contestada por outras pessoas que estavam no local.

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A princípio, o homem aguardou a viatura em outro endereço, com medo de voltar para o local. Ele relatou aos policiais que os desentendimentos com o colega de pensão haviam começado ainda de madrugada. Pela manhã, a situação teria se agravado quando o suspeito partiu para cima dele segurando uma faca, momento em que ele fugiu e pediu ajuda.

No entanto, ao chegarem à pensão para averiguar a denúncia, os policiais conversaram com outros moradores, que apresentaram uma história diferente. As testemunhas afirmaram que ninguém havia sido ameaçado e que, na verdade, era o próprio denunciante quem estava bastante alterado no local.

Diante do impasse e das versões contraditórias, o homem desistiu de dar andamento à denúncia e decidiu ir embora do imóvel. Ele pediu apenas que a equipe policial o acompanhasse enquanto entrava na pensão para fazer as malas. Após recolher todos os seus pertences em segurança, o homem informou que seguiria para a rodoviária, com destino à cidade de Maringá.

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