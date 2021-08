Da Redação

Homem causa incêndio em vegetação para retirar cobre de fios

Um homem, de 36 anos, foi preso neste sábado (31), pela Polícia Militar de Apucarana, após colocar fogo em uma vegetação, tentando retirar o cobre de fios de rádio.



A solicitante informou à PM que um homem ateou fogo no terreno baldio atrás de seu mercado, localizado no Bairro Sabiá. No local, a equipe viu um terreno em que grande parte da vegetação teria sido queimada e ainda estava queimando, produzindo muita fumaça.

Ao conversar com o autor, ele disse colocou fogo em alguns fios de rádio (danificados), que ele havia encontrado no lixo, para retirar o cobre. O homem ainda relatou que foi ao banheiro e ao retornar, as chamas haviam se espalhado e atingido o mato seco.

De acordo com o boletim, a queimada causou muita fumaça, que invadiu o mercado da solicitante e dispersado clientes. Para fazer o rescaldo do terreno e inibir que o fogo atingisse locais próximos, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Diante dos fatos, o autor foi encaminhado ao cartório do 10º BPM para lavratura de termo circunstanciado.