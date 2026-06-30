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APUCARANA

Homem carbonizado estava com mãos amarradas e sem uma das pernas, diz delegado

Caso é tratado como homicídio e ocultação de cadáver; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 13:27:42 Editado em 30.06.2026, 13:27:37
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Homem carbonizado estava com mãos amarradas e sem uma das pernas, diz delegado
Autor Corpo foi localizado por morador da região - Foto: Divulgação PC-PR

O delegado André Garcia, da 17ª Subdivisão Policial (SDP), afirmou nesta terça-feira (30) que o homem encontrado morto em Apucarana, com parte do corpo carbonizado, estava com as mãos amarradas e também sem uma das pernas. Ele apresentava ainda sinais de inúmeras outras agressões.

-LEIA MAIS: Corpo carbonizado é encontrado em área de mata de Apucarana (PR)

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A ocorrência foi registrada no final da manhã e uma área de mata localizada na região do Jardim Belvedere. Segundo o delegado, o caso é tratado como homicídio e ocultação de cadáver. A identidade da vítima ainda não foi revelada pelas autoridades.

O corpo foi localizado por um morador da região que passava pelo trajeto. O achado do cadáver, segundo as investigações preliminares, ocorreu após a vítima ter sido desovada e queimada na área durante a madrugada.

"Trata-se de um masculino. Evidentemente não é possível definir a idade, tampouco a identidade, por enquanto. Mas é um homem, com visíveis sinais de agressões físicas. Um membro inferior esquerdo completamente amputado, ou seja, ele teve uma perna arrancada. Sinais de lesões por todo o corpo, e parece que estava com as mãos amarradas e o cadáver foi parcialmente carbonizado", detalhou o delegado André Garcia sobre a cena do crime.

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A polícia acredita que a vítima tenha sido morta em outro local e apenas desovada na região de mata. "Existe uma chance bastante considerável, é bastante factível de que ele tenha sido morto em outro local e o cadáver trazido aqui para essa região de mata, e carbonizado. [...] Como ele [morador que encontrou o corpo] passa todos os dias, ele teria percebido. E na manhã de hoje (terça-feira) foi quando ele viu esse cadáver aqui", explicou Garcia.

Ainda de acordo com o delegado, vizinhos próximos à área de mata relataram não ter presenciado movimentações atípicas. "Alguns deles chegaram a ouvir barulhos, ruídos, mas nada que chamasse a atenção. É claro que as pessoas, os autores, ou os coautores deste crime escolheram esse local justamente por se tratar de uma região com pouca movimentação, um local ermo, e tanto é que eles tiveram tempo para desovarem esse cadáver aqui e, na sequência, colocaram fogo, carbonizaram parcialmente o cadáver", pontuou a autoridade policial.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML) compareceram ao local para a realização de perícia técnica estruturada e a remoção da vítima. As autoridades aguardam os resultados do laudo de necropsia, que deverá apontar as causas da morte e se houve uso de arma de fogo ou arma branca no crime.

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"O primeiro passo é identificar a vítima. Segundo é saber, termos a plena convicção, do que causou a morte, porque em que pese termos todos esses indicativos de perna amputada e tal, mas nós não sabemos se ele foi atingido por disparos de arma de fogo, se ele foi vítima de facadas, enfim, aguardamos o laudo de necropsia e vamos iniciar as investigações, vamos trabalhar", concluiu o delegado André Garcia.

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