Homem capota carro e acaba em meio a matagal na PR-170

Outro acidente foi registrado em Apucarana, na manhã desta terça-feira (5). Desta vez, um homem, de 39 anos, capotou o carro, um Fiat Uno, em uma estrada da PR-170, localizada no Contorno Norte, nas proximidades do Centro de Tradições Gaúchas (CTG).



De acordo com testemunhas, o motorista estava a caminho do trabalho e vinha de Arapongas sentido Apucarana. Ainda conforme informações de testemunhas, a causa do acidente pode ter sido alguns buracos e algumas elevações existentes na pista, que podem ter feito com que o motorista perdesse o controle do veículo.

Segundo um amigo da vítima que estava no endereço, o homem saiu andando e falando do local, mas sentindo fortes dores nas costas. O amigo da vítima ainda informou que o motorista foi levado pela esposa do motorista para receber atendimento médico em Arapongas. Nenhuma equipe de socorristas foi acionada.

Veja o vídeo:

Outro acidente



Um ciclista, de 43 anos, foi atropelado na manhã desta terça-feira (5). O acidente aconteceu na Avenida Minas Gerais em Apucarana e os Bombeiros foram chamados. Conforme o ciclista, que é pedreiro e estava indo trabalhar, dois homens em duas caminhonetes estavam discutindo no trânsito, um dos envolvidos que estava em uma S10 avançou no sinal vermelho e passou por cima do pé dele.