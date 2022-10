Homem cai em vala no Pirapó e mobiliza Corpo de Bombeiros

Da Redação

Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o homem que caiu na vala

Um homem de nome e idade ainda não divulgados caiu em uma vala com mais de 10 metros de profundidade, no início da noite desta sexta-feira (7), em Apucarana. Conforme informações preliminares, o acidente aconteceu na Rua José Antônio Dante, no Distrito do Pirapó.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 18h30.

Conforme informações de uma moradora do distrito, a vítima mora em uma chácara naquela redondeza e estava cortando cana para alimentar o gado quando caiu no buraco. Ainda conforme a testemunha, a valeta tem mais de 10 metros de profundidade e encheu com a água da chuva.

Até a publicação desta reportagem os bombeiros continuavam no local tentando retirar o homem da vala. Mais informações na sequência.

