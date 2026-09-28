Homem cai de telhado de 3 metros enquanto fazia reparos em Apucarana

Morador de 56 anos estava consertando a cobertura da casa do filho quando sofreu a queda, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti

Um homem de 56 anos ficou ferido após cair do telhado de uma residência na manhã desta segunda-feira (28), na Rua São Sebastião, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, no norte do Paraná.



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Segundo informações do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, a vítima caiu de uma altura estimada entre 2,5 e 3 metros. O homem teria caído de pé após perder o equilíbrio durante o serviço.

Ele estava realizando reparos no telhado da casa do filho. Conforme relatado pelo filho a reportagem, a cobertura havia sido danificada por um vendaval ocorrido anteriormente. Os danos, segundo ele, não seriam decorrentes do temporal registrado na região na semana passada.

Após a queda, o Siate foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao homem. A vítima apresentava suspeita de fratura no tornozelo e no pé.

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O homem foi encaminhado pelo Siate ao Hospital da Providência, em Apucarana, para avaliação médica e atendimento especializado.

O acidente ocorre em meio a uma sequência de ocorrências envolvendo quedas durante reparos em telhados após eventos climáticos registrados em Apucarana. Nos últimos dias, o Corpo de Bombeiros e unidades hospitalares registraram diversos atendimentos relacionados a quedas de altura durante serviços de manutenção.