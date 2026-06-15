Homem cai de escada enquanto trabalhava em obra e é socorrido pelos bombeiros
Ambulância do Siate encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nesta manhã de segunda-feira
Um homem ficou ferido ao sofrer um acidente de trabalho na manhã desta segunda-feira (15), por volta das 10h30, em um residencial em construção na Rua Alarico Damas, próximo à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Apucarana.
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O acidente mobilizou uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Os socorristas informaram que o trabalhador apresentava luxações no ombro direito e no joelho esquerdo, e foi encaminhado para a UPA.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o homem caiu de uma escada enquanto trabalhava nas obras do residencial. Os ferimentos sofridos pelo trabalhador são considerados leves.