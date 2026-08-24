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NÚCLEO JOÃO PAULO

Homem bêbado e sem CNH é preso após bater carro e ferir ex-mulher grávida e filhos em Apucarana

Condutor de 37 anos não tem habilitação e tentou fugir após a batida, mas o carro quebrou

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem bêbado e sem CNH é preso após bater carro e ferir ex-mulher grávida e filhos em Apucarana
Autor PM foi chamada no Núcleo João Paulo - Foto: Cindy Santos/TNonline

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante nesta segunda-feira (24) após bater o carro que dirigia contra o muro e o portão de uma residência na Rua Rio Tibagi, no Núcleo João Paulo, em Apucarana. O acidente deixou feridos a ex-mulher do motorista, que está grávida, e os dois filhos do casal. O condutor, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tentou fugir do local após a colisão, mas o veículo apresentou falha mecânica a poucos metros de distância.

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Segundo a Polícia Militar (PM), o homem passou o dia consumindo bebidas alcoólicas e procurou a ex-mulher no horário de saída escolar das crianças. O casal está separado há cerca de um ano e a mulher aceitou entrar no veículo, um modelo VW Logus, para que pudessem conversar. Durante o trajeto, ao tentar fazer uma curva para acessar a rua Rio Tibagi, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a casa.

Mesmo com os ocupantes feridos, o homem engatou a marcha à ré e tentou fugir, mas o carro parou de funcionar na rua Rio Jordão. Moradores da região presenciaram a cena e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar. O condutor retornou a pé ao local do acidente e se apresentou aos policiais. Segundo a PM, ele exibia sinais claros de embriaguez, como olhos vermelhos, andar cambaleante e forte odor etílico. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado apontou 0,38 miligramas de álcool por litro de ar expelido, configurando crime de trânsito.

A ex-mulher e as duas crianças - entre 7 e 8 anos de idade - sofreram lesões na cabeça e no rosto devido ao impacto e foram encaminhadas pelo Samu para atendimento médico. Apesar do chamado inicial ser de tentativa de sequestro, a Polícia Militar negou, afirmando que a mulher revelouno local que entrou no carro de forma voluntária. A corporação também negou a informação de que uma das crianças teria saltado do veículo em movimento, esclarecendo que os menores desceram do automóvel apenas após a batida.

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Homem bêbado e sem CNH é preso após bater carro e ferir ex-mulher grávida e filhos em Apucarana
AutorCaso ocorreu na tarde desta segunda-feira - Foto: Cindy Santos/TNonline


O motorista foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde deverá responder por embriaguez ao volante, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, falta de habilitação e dano ao patrimônio. O proprietário da residência atingida foi orientado pelos policiais sobre os procedimentos legais para buscar o ressarcimento dos prejuízos. O automóvel foi liberado no local para um familiar do motorista que possuía CNH regularizada.

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