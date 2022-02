Da Redação

Homem bêbado é preso em Apucarana após cair da moto

Um motociclista totalmente bêbado foi preso na tarde desta quinta-feira (17), após cair do veículo enquanto dirigia pela Rua Carlos Cavalcanti, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e constatou que o dono da moto, uma Honda/CG 150, estava caído na calçada aparentemente sem ferimentos e em visível estado de embriaguez.

Após fazer o teste do bafômetro, que aferiu 1,47 mg/l de álcool, o homem foi preso e levado para a Delegacia de Apucarana. De acordo com o boletim, a sobrinha do motociclista esteve no local e recolheu o veículo.