Homem bêbado bate na mulher, avança contra PMs e é preso pela Rocam em Apucarana

Vítima afirmou sofrer agressões recorrentes e ter medo por conta dos filhos, sendo um deles autista,, mas a mulher não quis representar criminalmente

Um homem de 43 anos foi preso na madrugada deste domingo (11), em Apucarana (PR), após uma ocorrência de suspeita de violência doméstica na Avenida Governador Roberto da Silveira, na região do Parque Industrial Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar (PM), ele também resistiu à abordagem, desacatou os policiais e apresentava sinais de embriaguez.

📰 LEIA MAIS: Homem armado invade creche e faz cerca de 20 crianças reféns em Curitiba (PR); veja vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Equipes da Rocam foram acionadas por pessoas que passavam pelo local e relataram que uma mulher de 45 anos estaria sendo agredida dentro de um Renault Scénic preto. No local, os policiais encontraram o veículo parado no meio da pista, com o motor ligado.

Conforme o cabo Pacheco, da Rocam, o motorista saiu do carro e retirou a mulher do banco do passageiro de forma violenta, puxando-a pelo braço. Ao receber ordem de abordagem, ele teria avançado contra os policiais, desferido socos e proferido ofensas. A equipe precisou usar força para contê-lo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Durante a ação, o homem sofreu escoriações no rosto e o relógio de um dos policiais foi danificado. Mesmo algemado, ele continuou a fazer ameaças contra a equipe.

A mulher não apresentava lesões aparentes e relatou aos policiais que sofria agressões recorrentes. Ela também disse ter medo em razão dos filhos, entre eles um dependente com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Apesar do relato, afirmou que não desejava representar criminalmente contra o homem naquele momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a PM, os dois apresentavam sinais visíveis de embriaguez.