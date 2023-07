Homem bêbado bate em esposa na frente da filha em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, foi acionada na noite desta segunda-feira (17), por volta das 22h34, para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Diamantina. Uma mulher foi agredida pelo marido bêbado.

De acordo com relato da vítima, ela teria chegado em casa do trabalho e encontrou seu companheiro alterado por bebidas alcoólicas. Nesse momento, o homem a arrastou para fora da residência e a agrediu com socos na região do rosto.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, as agressões foram cometidas na frente da filha da vítima.

O homem fugiu antes que a equipe da PM de Apucarana chegasse ao local. A vítima foi orientada quanto aos seus direitos e os procedimentos que poderiam ser adotados.

