Homem bate na ex e leva a Honda Biz dela à força em Apucarana

Uma jovem, 24 anos, foi agredida e teve sua motocicleta levada à força pelo ex-namorado na noite desta quarta-feira (03) em Apucarana (PR). De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 18h14 na área central da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o portão da residência caído ao solo. A vítima relatou que o ex-companheiro, 28 anos, compareceu à sua casa onde iniciou uma discussão. Segundo ela, o homem não aceita o fim do relacionamento e, ao deixar o local, passou a agredi-la com empurrões e tapas. Em seguida, apoderou-se de sua Honda Biz branca e saiu do local com o veículo.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A jovem informou que já havia emprestado a motoneta ao ex-namorado para trabalhar, porém, nesta data, não autorizou que ele levasse a moto. A determinação foi ignorada pelo suspeito. Após colher informações sobre possíveis locais onde o autor poderia estar, a PM realizou diligências e patrulhamento pela região, mas o homem não foi localizado até o encerramento da ocorrência.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos legais cabíveis. O caso deverá ser investigado pelas autoridades.