Homem bate na esposa, filha liga para a PM e é agredida com celular

Um homem fugiu da própria residência depois de ter agredido a esposa com socos e usado um aparelho celular para bater na filha, no início da tarde desta quinta-feira (24). A ocorrência foi registrada no Loteamento Sanches dos Santos, em Apucarana.

De acordo com a Polícia Militar (PM), que atendeu o caso de violência doméstica por volta das 12h41, o homem teria chegado em casa embriagado e começado a agredir a esposa com socos. A mulher ainda foi vítima de agressões verbais e psicológicas.

A filha do casal presenciou a situação e ligou para a equipe policial. Conforme relato da jovem, por esse motivo o pai pegou um celular e bateu no rosto dela com o aparelho. Depois disso, ele fugiu da casa. Apesar das buscas, ele não foi localizado pelos militares.

A mulher e a filha dela foram orientadas a procurarem a Delegacia da Mulher para solicitarem medidas protetivas contra o autor das agressões. Conforme a PM, o suspeito já possui um outro B.O. por violência doméstica do ano de 2016.

