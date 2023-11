Homem bate em duas mulheres e vai preso em Apucarana

Duas mulheres foram vítimas de violência doméstica e familiar em Apucarana (PR) na tarde desta terça-feira (21). A ocorrência foi registrada na Rua Amor Perfeito, no Jardim das Flores I.

A Polícia Militar (PM) foi chamada após uma briga de casal culminar em agressões físicas por parte de um homem contra duas mulheres. Uma das vítimas seria companheira do agressor.

Ainda, segundo a PM, as vítimas foram agredidas com vários tapas e arranhões. O homem ainda ameaçou sua convivente, dizendo "se não ficar comigo não fica com mais ninguém". Os policiais constataram diversas agressões contra as duas mulheres.

As vítimas desejaram manifestar contra o agressor. A polícia deu voz de prisão ao homem e ele foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP).

