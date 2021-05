Homem atropelado por moto em Apucarana morre no hospital

Continua após publicidade

Morador do Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana, Lori Gomes de Castro, de 63 anos, morreu na última sexta-feira (6). Ele estava internado no Hospital da Providência com uma lesão grave no crânio, após ter sido vítima de um atropelamento.

Segundo testemunhas, Lori foi atingido por uma moto Honda 300 na noite de quinta-feira (6), na Rua Benedito Ribeiro Valim, no Jardim Ponta Grossa. O Siate do Corpo de Bombeiros fez o atendimento e encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, foi levado para o hospital, mas não resistiu.

O motociclista também sofreu ferimentos, mas apenas lesões leves.

Na sexta (7) o óbito foi confirmado e no sábado (8), o Instituto Médico Legal (IML) liberou o corpo para a família.