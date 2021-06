Homem atropela e bate em casal para se vingar de furtos

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada na madrugada desta quinta-feira (3), no Bairro Primavera, após o solicitante informar à equipe que um motorista que dirigia um Citroen/C3 preto, atropelou um casal propositalmente.

Além disso, o homem ainda disse à PM que na sequência o autor quebrou o poste de energia de frente à sua residência. De acordo com o boletim, a represália é devido ao atropelado ser autor de vários furtos no bairro João Paulo.

Baseado no contexto, a equipe fez patrulhamento, mas não foram localizados. Porém, o Copom recebeu uma ligação informando que havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (Upa), um casal com ferimentos de atropelamento e foi até o local.

A vítima disse aos policiais que a represália é porque ele furtou alguns materiais de construção da residência do autor, por ser dependente químico. Entretanto, ainda segundo o boletim, o homem menciona que ele e sua esposa, além de serem atropelados, ele apanhou do motorista, com socos e com uma facada no braço esquerdo.

Conforme o relatório, as vítimas foram orientadas de acordo com o protocolo da ocorrência, em razão de não encontrar o autor do ilícito.