Homem atira pastéis no rosto da esposa durante briga em Apucarana

Vítima interveio para defender o filho de uma bronca; suspeito tentou quebrar o celular dela e fugiu antes da polícia chegar

Uma mulher foi alvo de xingamentos e teve pastéis arremessados contra o próprio rosto pelo companheiro na tarde de domingo (16), em Apucarana. O caso de violência doméstica e injúria foi registrado no Loteamento Mutirão Vale Verde.

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De acordo com a Polícia Militar, a família estava na casa da mãe do suspeito. O casal estava acompanhado dos três filhos menores de idade quando a confusão começou. O homem passou a dar uma bronca agressiva em um dos meninos, momento em que a mulher decidiu intervir para proteger a criança.

Durante a discussão, a vítima questionou a atitude do marido, mencionando que ele sofria repreensões no período em que esteve preso e que agora queria fazer o mesmo com o filho em casa. A fala deixou o homem descontrolado. Ele atirou pastéis na direção do rosto da esposa e a ofendeu com diversos xingamentos.

Diante da agressividade, a mulher pegou o telefone para pedir socorro à Polícia Militar. Percebendo a ação, o companheiro tentou arrancar e quebrar o celular dela, mas não conseguiu. Logo em seguida, ele fugiu do imóvel antes que a viatura chegasse.

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Os policiais realizaram buscas pelas ruas do bairro e arredores, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi devidamente registrado e os fatos serão repassados para investigação da Polícia Civil.