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JARDIM PONTA GROSSA

Homem ataca esposa com martelo e é contido pelos filhos em Apucarana

Vítima sofreu cortes na cabeça após discussão por ciúmes no Jardim Ponta Grossa; ferramenta usada no crime foi apreendida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem ataca esposa com martelo e é contido pelos filhos em Apucarana
Autor Polícia Militar foi acionada pela equipe médica - Foto: Imagem ilustrativa/Magnific

Uma mulher foi agredida com golpes de martelo na cabeça pelo próprio marido na noite desta terça-feira (25), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. As agressões, motivadas por uma crise de ciúmes, só terminaram porque os filhos da vítima intervieram para salvar a mãe. O homem, de 53 anos, foi preso em flagrante.

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Quando a Polícia Militar (PM) chegou à residência, localizada na Rua Emiliano Perneta, encontrou o portão trancado com corrente e cadeado. Para que os policiais pudessem entrar, um dos filhos pegou um alicate de corte e rompeu a corrente.

A mulher e dois filhos menores saíram da casa imediatamente, mas o agressor se recusou a sair e permaneceu no interior do imóvel com outro filho. Para garantir a segurança de todos, a equipe policial entrou na residência e encontrou o rapaz segurando o pai pela camiseta para conter a violência.

O homem foi algemado e colocado na viatura. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar os primeiros socorros. A mulher apresentava um corte na região do supercílio direito e uma lesão na parte de trás da cabeça. O agressor também tinha escoriações no lábio e na testa devido à luta corporal com o filho.

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Ambos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Após receberem alta, o homem e a mulher foram levados para a 17ª Delegacia de Polícia Civil de Apucarana, junto com o martelo apreendido, para o registro da ocorrência e as providências legais.

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Apucarana família intervenção notícia policial violência
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