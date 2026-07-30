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VIOLÊNCIA

Homem ataca carro, ameaça ex de morte e apavora crianças no centro de Apucarana

Jovem havia pegado carona com colega de trabalho quando o agressor se aproximou de moto

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 07:15:54 Editado em 30.07.2026, 07:15:49
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Homem ataca carro, ameaça ex de morte e apavora crianças no centro de Apucarana
Autor Mulher foi ameaçada pelo ex-marido - Foto: Imagem ilustrativa

Uma mulher de 22 anos foi ameaçada de morte pelo ex-companheiro no início da noite de quarta-feira (29), na Avenida Curitiba, região central de Apucarana. O agressor perseguiu o veículo em que a vítima estava, atacou o carro e causou pânico em duas crianças que presenciaram a cena no banco de trás.

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De acordo com as informações da Polícia Militar, a jovem havia acabado de sair do serviço e aceitou a carona de um colega de trabalho. No veículo, também viajavam os filhos de ambos, duas crianças de 5 e 8 anos. Em determinado trecho do trajeto, o ex-marido da vítima se aproximou pilotando uma motocicleta e começou a golpear o automóvel.

Durante o ataque, que durou cerca de cinco minutos, o motociclista chutou o carro repetidas vezes e gritou que a mulher "só se separaria morta". A fúria do agressor quebrou a lanterna traseira e o retrovisor esquerdo do veículo, além de deixar as crianças aterrorizadas, fato que foi presenciado pelos policiais que atenderam a ocorrência logo em seguida.

A vítima relatou aos agentes que conviveu com o homem de 30 anos por um ano e meio e que o relacionamento havia terminado há apenas uma semana.

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Após a sessão de ameaças e vandalismo, o suspeito fugiu do local com a motocicleta antes da chegada da viatura. A Polícia Militar registrou o caso como violência doméstica, ameaça e dano, e orientou as vítimas sobre os próximos passos legais para a responsabilização do agressor e a segurança da mulher.

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