Homem assedia funcionária de escritório e é preso em Apucarana

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM), de Apucarana, após sofrer uma importunação sexual dentro do escritório de advocacia onde trabalha. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (4), no centro da cidade. A mulher disse aos policiais que o autor passou a mão em seu seio durante o atendimento.

A vítima ainda contou à PM que o autor entrou no local e começou a pedir informações sobre os procedimentos de aposentadoria. Na sequência começou a dizer à vítima que tem diversas passagens pela polícia e questionou se ela estaria com medo.

Como a mulher disse que não, conforme o boletim, ele passou a convidá-la para almoçar e ficar com ele durante a tarde. Neste momento, a vítima informou que é casada e pediu para que ele saísse do estabelecimento.

De acordo com o relatório, o autor esticou os braços e segurou o seio da vítima. Neste momento, como ela começou a gritar e ele saiu do local. Posteriormente, a mulher e seu marido localizaram o homem e solicitaram a presença da equipe policial. Quando a PM chegou no endereço, o autor estava contido por populares. Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.