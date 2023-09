Homem assassinado em Mandaguari é sepultado em Apucarana nesta segunda

Um homem, de 40 anos, foi encontrado assassinado a golpes de faca no Jardim Boa Vista, em Mandaguari, no Vale do Ivaí. Identificado como Lincon Diego de Jesus, ele seria morador da cidade e foi localizado já sem vida nas proximidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, na manhã do domingo (17).

Conforme apurações, Lincon Diego teria familiares em Apucarana e, por esse motivo, foi velado na Capela Mortuária Central do município e sepultado na manhã desta segunda-feira (18), às 9 horas, no Cemitério da Saudade. As informações são da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

De acordo com informações do portal Mandaguari News, até o momento não foram divulgadas informações sobre a autoria do crime. O assassinato está sendo investigado pelas autoridades responsáveis, para esclarecer as circunstâncias que levaram à morte do morador de Mandaguari.

No momento em que Lincon foi encontrado nas proximidades da UBS, equipes da Polícia Científica, Polícia Civil e Polícia Militar atenderam a ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para realizar a remoção do corpo.

