Homem assassinado em Apucarana é velado na casa da família

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Douglas José da Silva, foi baleado na noite de sábado (13), quando estava na Rua Ouro Verde, no bairro Vale Verde

O jovem, de 22 anos, morte a tiros, em Apucarana, norte do Paraná, é velado na casa da família neste domingo (13). Douglas José da Silva, foi baleado na noite de sábado (13), quando estava na Rua Ouro Verde, no bairro Vale Verde, por volta das 21 horas.

continua após publicidade .

Conforme informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o sepultamento será às 9 horas desta segunda-feira (14), no Cemitério da Saudade.

- LEIA MAIS: Homem assassinado em bairro de Apucarana é identificado

continua após publicidade .

Duglas foi atingido por tiros disparados por um homem que chegou em um carro e depois fugiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o jovem morreu no local.

A Polícia Civil e o Instituto de Criminalística estiveram no local do crime. Testemunhas serão ouvidas para tentar identificar o modelo do carro utilizado pelo autor do crime. A polícia também apura a motivação.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

Siga o TNOnline no Google News