Homem arromba porta e invade casa para agredir ex-mulher, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A mulher tem medida protetiva contra o agressor

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada, na noite desta quarta-feira, 12, para atender a uma solicitação anônima de que crianças estariam gritando por socorro em uma residência no Núcleo Habitacional João Paulo, por causa de uma briga entre os pais.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Menor é ameaçada através de aplicativo e mãe procura policia

Segundo o boletim de ocorrência, chegando no local, os policiais conversaram com a moradora que confirmou que o seu ex-marido esteve em sua residência, arrombou a porta, invadiu a casa e passou a lhe agredir. Ela contou também que tem uma medida protetiva contra ele, e que no dia anterior, o homem também esteve no local. O boletim não relata a presença de crianças na ocorrência.

continua após publicidade .

Depois da agressão, o homem fugiu, antes da chegada da PM. A vítima foi então orientada a procurar a Delegacia da Mulher para os procedimentos pertinentes ao caso.

Siga o TNOnline no Google News