Homem arremessa tijolo na cabeça da namorada grávida em Apucarana

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite deste domingo (17), depois de ter arremessado um tijolo na cabeça da namorada grávida durante uma discussão. O caso foi registrado por volta das 20h59, em uma residência localizada na Vila Operária Stabile, em Apucarana, no Norte do Paraná.

De acordo com o boletim de ocorrência, as autoridades foram acionadas por causa da discussão entre o casal. No local, a mulher, que está grávida de dois meses, relatou que durante a discussão o companheiro arremessou um tijolo em direção a ela. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com um ferimento no lado direito da cabeça, onde precisou de 2 pontos, e também um corte na orelha direita, dessa vez ela levou 4 pontos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para o autor das agressões e ele foi encaminhada para a 17ª Subdivisão Policial com uso de algemas. A PM confeccionou um boletim de ocorrência do caso.

