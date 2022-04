Da Redação

Homem arrasta ex-mulher pelo chão e é preso em Apucarana

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (17), por volta da 1 hora, no Jardim América, em Apucarana, após arrastar a ex-mulher pelo chão de sua casa. A vítima sofreu escoriações no braço direito.



A solicitante acionou a Polícia Militar (PM) e informou que foi até a residência do ex-marido buscar a filha, de 1 anos e 4 meses, e que após uma discussão, o homem a arrastou até o portão da casa, causando escoriações no braço. De acordo com a vítima, o homem ainda fez ameaças de morte.

Diante da situação, o autor foi preso e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP). A solicitante foi orientada pelos policiais.