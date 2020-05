Um homem quase sofreu um assalto na noite de sábado (9), na região do barreiro, em Apucarana. Segundo informação da Polícia Militar (PM), a vítima dirigia um trator quando foi abordada por um homem armado que chegou no local em um GM Astra.

Mesmo com uma arma apontada em sua direção, o agricultor saiu do trator e correu em pela plantação. Ele ligou para a polícia e também pediu ajuda a alguns amigos. Quando a PM chegou no local, o suspeito já havia fugido e nada foi levado.