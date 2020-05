Homem armado derruba portão com chute e ameaça vizinha, em Apucarana

Um homem armado com uma faca, invadiu o quintal de sua vizinha e ameaçou matá-la, por volta das 4 horas da madrugada deste domingo (10), em Apucarana. A confusão aconteceu na Rua Presidente Jeferson, no Jardim Iguatemi. De acordo com a Polícia Militar (PM), as ameaças ocorreram após uma discussão entre os vizinhos, cujo motivo não foi esclarecido.

O irmão da mulher disse que o vizinho mora ao lado e começou a discutir com a moça que decidiu entrar em casa. Minutos depois o homem derrubou o portão da residência com chutes e passou a desferir facadas na porta da casa, ameaçando a mulher de morte. O autor das ameaças fugiu e até a publicação desta reportagem, ele não havia sido encontrado.