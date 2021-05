Homem armado com facão invade motel e faz ameaças

Continua após publicidade

Na noite deste domingo (9), um homem armado com um facão invadiu um motel localizado no Contorno Sul, no Bairro Catauí III, em Apucarana. Um funcionário do estabelecimento acionou a Polícia Militar e relatou o jovem entrou no escritório dizendo "perdeu".

O solicitante acionou a central 190 e o homem fugiu pelos fundos do motel. A equipe fez buscas, mas não encontrou o invasor.

A vítima foi orientada pela PM.