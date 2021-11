Da Redação

Homem armado com faca rouba mulher em Apucarana

Uma mulher foi vítima de assalto em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 12h11 desta quinta-feira (26). O crime aconteceu na região do Cisvir.

A vítima, que mora no Jardim Ponta Grossa, contou que estava passando ao lado do Cisivri, próximo da linha férrea, quando um homem armado com faca se aproximou e disse: "me passa o dinheiro, só quero dinheiro".

Uma certa quantia foi roubada da mulher, o valor não foi revelado. Ela não ficou ferida, mas bastante assustada com a situação. Um boletim de ocorrência foi registrado.