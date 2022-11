Homem armado com faca rouba latinhas de coletor em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu abordar um suspeito

Um coletor de materiais recicláveis foi rendido por um homem armado com faca durante a manhã desta quarta-feira, 16, na Vila São Carlos, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu abordar um suspeito, mas imagens de segurança descartaram a participação do homem e ele foi liberado.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, o reciclador contou aos policiais que ao chegar em sua residência, havia um indivíduo negro, forte, de camiseta vermelha e boné, dentro da casa, e que estava colocando as latas em um saco. Ao ser flagrado, de posse de uma faca de tamanho grande, ameaçou o morador, saindo em seguida do local empurrando um carrinho de mercado, também de propriedade da vítima, com as latinhas.

- LEIA MAIS: Polícia Militar recupera caminhonete roubada em Jandaia do Sul

continua após publicidade .

Ele ainda informou aos policiais que o ladrão teria passado em uma reciclagem e vendido as latas. Ao coletar mais informações, foi informado que o suspeito estaria no Centro POP. Deslocado ao endereço, foi encontrado um suspeito, com as mesmas características do ladrão, sendo abordado pelos policiais.

A vítima reconheceu o homem através de uma foto, porém, a equipe foi até onde ele teria feito a venda das latinhas, e ao verificar as imagens de câmeras, eles perceberam que o suspeito reconhecido pela vítima na verdade não seria o autor, apesar das características semelhantes.

Diante dos fatos, o suspeito foi liberado e a vítima orientada.

Siga o TNOnline no Google News