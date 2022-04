Da Redação

Homem armado com faca é preso ameaçando crianças no '28'

Um homem armado com uma faca foi preso na noite desta quarta-feira (13), na Praça 28 de Janeiro, área central de Apucarana, após ameaçar crianças que participavam de uma gincana. A Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM) registraram a ocorrência por volta das 23h20.

Ao chegar no local, a equipe conversou com o solicitante sobre o desejo de representar contra o autor, mas ele disse que não, que queria apenas que o homem fosse embora, pois estava ameaçando as crianças que participavam da atividade.

A PM, com apoio da GCM, deram ordem para que ele deixasse o local, mas o homem ficou por 40 minutos desobedecendo às ordens. Em um determinado momento, um dos policiais conseguiu a faca do autor e mobilizá-lo para colocar as algemas.

De acordo com o boletim, o homem, que estava agressivo e desferindo chutes no compartimento dos presos, foi levado até a Delegacia local.