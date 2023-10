Homem armado ameaça mulher e tenta roubar cofre de loja em Apucarana

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de assalto enquanto trabalhava no início da tarde desta segunda-feira (16) em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu em uma loja que fica localizada na rua Professor João Candido Ferreira, no centro da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a funcionária afirmou que um homem de aparentemente 40 anos entrou no local ameaçando a vítima com uma arma de cor preta. Em sequência, o suspeito teria levado ela até uma sala onde fica um cofre e começou a pedir a todo momento a chave do dispositivo.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a mulher afirmou que não fica com a chave. Após não conseguir o que queria, o homem fechou a porta do local com a mulher dentro e fugiu. Até o fechamento do B.O o suspeito não havia sido encontrado, conforme a PM.

