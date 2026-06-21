Homem apanha de motorista que bateu no seu carro em posto de Apucarana
Confusão foi registrada em um posto de combustíveis na Avenida Governador Roberto da Silveira
Um homem de 33 anos foi agredido após sofrer colisão intencional em posto de combustíveis em Apucarana (PR) na manhã de sábado (20), por volta das 8h. A vítima dirigia um Ford Fiesta azul quando um suspeito em Toyota Hilux prata colidiu intencionalmente contra a lateral esquerda de seu veículo enquanto ele estava em seu interior. Após a colisão, o suspeito desceu da caminhonete e o agrediu fisicamente. O autor fugiu antes da chegada da Polícia Militar (PM).
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O caso foi registrado em posto de combustíveis localizado na Avenida Governador Roberto da Silveira, na Vila São Carlos. A vítima relatou que o suspeito, ainda não identificado, desferiu golpes na região da face, cabeça e costelas. Ele também proferiu ameaças de morte e ofensas verbais motivadas por um desentendimento pessoal.
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A Polícia Militar orientou a vítima a procurar atendimento médico para avaliação das lesões sofridas. Ela também foi orientada a comparecer à Delegacia de Polícia Civil para formalizar a representação criminal e realizar o exame de corpo de delito. A vítima foi orientada a apresentar eventuais imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, que poderão auxiliar na identificação do autor e no esclarecimento dos fatos. O caso será investigado.