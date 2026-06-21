Homem apanha de motorista que bateu no seu carro em posto de Apucarana

Um homem de 33 anos foi agredido após sofrer colisão intencional em posto de combustíveis em Apucarana (PR) na manhã de sábado (20), por volta das 8h. A vítima dirigia um Ford Fiesta azul quando um suspeito em Toyota Hilux prata colidiu intencionalmente contra a lateral esquerda de seu veículo enquanto ele estava em seu interior. Após a colisão, o suspeito desceu da caminhonete e o agrediu fisicamente. O autor fugiu antes da chegada da Polícia Militar (PM).

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso foi registrado em posto de combustíveis localizado na Avenida Governador Roberto da Silveira, na Vila São Carlos. A vítima relatou que o suspeito, ainda não identificado, desferiu golpes na região da face, cabeça e costelas. Ele também proferiu ameaças de morte e ofensas verbais motivadas por um desentendimento pessoal.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar orientou a vítima a procurar atendimento médico para avaliação das lesões sofridas. Ela também foi orientada a comparecer à Delegacia de Polícia Civil para formalizar a representação criminal e realizar o exame de corpo de delito. A vítima foi orientada a apresentar eventuais imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, que poderão auxiliar na identificação do autor e no esclarecimento dos fatos. O caso será investigado.