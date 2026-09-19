Homem ameaça sobrinha de morte após espancar cachorro em Apucarana

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) no final da noite de sexta-feira (18), no Núcleo Habitacional Mathias Hoffmann, em Apucarana, após agredir um cachorro e ameaçar de morte a própria sobrinha. O caso aconteceu por volta das 23h20.

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A Polícia Militar foi acionada para conter uma discussão familiar. Ao chegar ao endereço, os policiais conversaram com a moradora, que relatou que o tio chegou à residência visivelmente embriagado e começou a quebrar objetos no local. Em seguida, o homem passou a chutar a casa do cachorro da família e usou um pedaço de madeira para espancar o animal.

Ao perceber a violência contra o pet, a mulher — que mora no mesmo quintal, mas em uma casa separada — interveio para proteger o animal. Neste momento, o homem passou a ameaçá-la de morte, afirmando que mataria ela e o cachorro.

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Diante do desejo da vítima em registrar a denúncia, os agentes entraram na propriedade e abordaram o suspeito. O homem foi algemado para evitar tentativa de fuga e garantir a segurança dos envolvidos, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana para as providências cabíveis.