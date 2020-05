Homem ameaça pessoas que não usavam máscaras na rua e acaba detido

Um homem de 53 anos foi preso pela polícia militar (PM) na tarde desta quarta-feira (06) na Praça do Pirapó, depois de promover uma gritaria e proferir ameaças às pessoas que não estavam fazendo uso de máscaras na rua.

De acordo com o boletim da PM, a equipe foi acionada porque o homem gritava que iria matar alguém. Com a chegada dos policiais, o homem informou que estava "mandando todo mundo por máscara" e que se ele estava usando todos teriam que usar, senão “iria quebrar eles no pau”.

De acordo com o relatório da polícia, ele estava com sintomas de embriaguez e alterado. Advertido pelos policiais,

O homem ficou alterado, sendo então dado voz de abordagem para verificar se estava com algum objeto que pudesse ferir terceiros. Como ele se negou a cooperar com o trabalho da PM, recebeu voz de prisão por desobediência, e foi encaminhado para confecção do termo circunstanciado.