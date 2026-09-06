Homem ameaça morador e ataca portão de casa em Apucarana: "resolver a situação no tiro"

Suspeito tentou intimidar a família neste sábado (05); esposa da vítima estava sozinha no imóvel durante o ataque

Um morador de Apucarana (PR) denunciou à Polícia Militar que vem sofrendo constantes ameaças de morte nos últimos dias. O caso foi registrado no início da tarde de sábado (5), na Rua Manoel Luiz da Silva, bairro Vila São Carlos, após o agressor ir até a casa da vítima e agir de forma violenta.

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De acordo com o relato do morador, que abordou uma viatura na rua para pedir ajuda, o suspeito tem afirmado repetidamente que vai "dar tiros" e que "resolverá a situação no tiro". A tensão aumentou no final de semana, quando o homem foi até a residência da família e começou a desferir socos contra o portão. No momento da intimidação, apenas a esposa da vítima estava no interior do imóvel.

Segundo a denúncia repassada aos policiais, o autor das ameaças apresentava sinais visíveis de embriaguez durante a confusão.

A equipe da Polícia Militar colheu as informações no local e registrou o boletim de ocorrência pelo crime de ameaça. A vítima recebeu todas as orientações sobre os próximos passos e foi informada sobre o prazo legal para formalizar a denúncia na Delegacia de Polícia Civil.