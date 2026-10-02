Homem ameaça matar os pais após mãe recusar ajuda para comprar drogas
Vítima precisou se trancar no quarto e o suspeito foi contido por trabalhadores de uma obra
Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) na manhã da última quinta-feira (1º), na região da Vila São José Bassa, em Apucarana, após ser ameaçada de morte pelo próprio filho, de 48 anos. A confusão começou porque a vítima se recusou a acompanhar o homem até um ponto de venda de entorpecentes para buscar drogas.
-LEIA MAIS: Homem é preso em Apucarana com moto roubada há quase 10 anos
De acordo com as informações registradas pelas autoridades, o homem, que enfrenta problemas de dependência química e alcoolismo, ficou extremamente agressivo com a recusa da mãe. Descontrolado, ele afirmou que mataria ela e o esposo para "acabar com tudo". Temendo por sua vida, a mulher precisou se esconder e trancar a porta de um dos quartos da casa.
Após as ameaças dentro da residência, o homem foi para a rua e declarou que iria destruir o carro da família. A ação só foi evitada porque trabalhadores de uma construção vizinha perceberam a situação e conseguiram conter o agressor antes que ele causasse danos ao veículo.
A vítima relatou aos policiais que não chegou a sofrer agressões físicas desta vez, mas destacou que já precisou de uma medida protetiva contra o filho no passado e que pretende solicitar a renovação da ordem judicial. Ela também informou que buscará os meios legais para conseguir a internação do homem para tratamento.
Enquanto a polícia ainda estava no local registrando e prestando atendimento à família, o agressor saiu da residência afirmando que iria trabalhar. A mãe foi orientada sobre os procedimentos de segurança e instruída a acionar as autoridades novamente caso o filho retorne com comportamento violento.