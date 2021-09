Da Redação

Homem ameaça familiares com faca em capela de Apucarana

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada na tarde desta terça-feira (28), após um homem ameaçar familiares com uma faca durante um velório na Capela Mortuária, localizada no Jardim Ponta Grossa.

No local, a equipe conversou com o primo do autor, que disse à PM que o jovem teria ido questionar sobre algumas ameaças feitas para sua irmã dias antes. Durante o contato com a vítima, testemunhas falaram que o homem fugiu. A equipe realizou patrulhamento e conseguiu abordar o suspeito na Avenida Santa Catarina, mas o objeto não foi localizado com ele.

Ao ser questionado sobre a faca, ele disse aos policiais que usou o objeto apenas para se defender, e que teria escondido em uma moita dentro da Capela Mortuária. A equipe localizou e apreendeu a faca. Diante do que aconteceu, a PM encaminhou o e do autor dos fatos para o Cartório PM.