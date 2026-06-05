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TRANSTORNO

Homem ameaça família com enxada e tenta incendiar casa em Apucarana

Rapaz de 39 anos se irritou com barulho, espalhou álcool nos cômodos e acabou preso na noite de quinta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 07:59:54 Editado em 05.06.2026, 07:59:50
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Homem ameaça família com enxada e tenta incendiar casa em Apucarana
Autor Homem usou enxada para ameaçar familiares - Foto: Ilustrativa/Freepik

Um homem de 39 anos foi preso na noite de quinta-feira (4) após ameaçar parentes com uma enxada e tentar colocar fogo na casa da própria avó, localizada na Vila Nossa Senhora da Conceição, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada para conter o suspeito, que estava visivelmente descontrolado.

-LEIA MAIS: Homem tenta atacar dono de bar e acaba esfaqueado em Mauá da Serra

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O caso ocorreu por volta das 19h30, enquanto a família conversava na residência. A dona do imóvel, uma idosa de 75 anos, estava na companhia das filhas. Segundo as informações da polícia, o suspeito dormia em um dos quartos, acordou irritado com o barulho e exigiu, de forma agressiva, que todos se calassem.

Após ser repreendido por uma de suas tias, de 43 anos, pela maneira como tratou a avó, o homem pegou a ferramenta agrícola e passou a fazer ameaças de morte, alegando que os familiares não o deixavam descansar. A situação pânico se agravou em seguida: ele pegou um frasco de álcool, espalhou o líquido pelos cômodos e ameaçou provocar um incêndio na casa.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, encontrou o homem na cozinha, ainda muito alterado e gritando. Ele recebeu voz de prisão e precisou ser algemado para garantir a segurança física dele próprio e dos policiais. Em seguida, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

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A idosa, que é cardíaca e se encontrava bastante debilitada com a situação, não teve condições de saúde para comparecer à delegacia na mesma noite. Durante o registro da ocorrência, a polícia verificou que a tia do agressor já possuía uma medida protetiva contra o sobrinho, embora ele ainda não tivesse sido notificado oficialmente pela Justiça.

A família conseguiu gravar imagens do momento em que o rapaz fazia as ameaças com a enxada, material que foi entregue às autoridades e deverá integrar o inquérito policial.


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