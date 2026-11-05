Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
VIOLÊNCIA

Homem ameaça ex e vizinha a tiros após fim do namoro em Apucarana

Caso ocorreu no Jardim Morada do Sol; suspeito proferiu xingamentos, fugiu em um carro e é procurado pela polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem ameaça ex e vizinha a tiros após fim do namoro em Apucarana
Autor Caso foi registrado na quarta-feira - Foto: Freepik

Uma jovem de 22 anos e a vizinha dela foram ameaçadas na quarta-feira (4), no Jardim Morada do Sol, em Apucarana. O autor das ameaças é o ex-namorado da vítima, que não aceita o fim do relacionamento e afirmou que resolveria a situação "a tiros" caso a polícia fosse chamada.

-LEIA MAIS: Motorista morre após picape ser arrastada por caminhão na PR-160

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o boletim da Polícia Militar, o casal manteve um relacionamento por cinco anos, mas estava separado há dois meses. Inconformado com o término, o homem foi até a casa da ex-companheira para tirar satisfação. Durante a discussão, ele ofendeu a jovem com diversos xingamentos.

Assustada com a agressividade, a vítima saiu de casa e correu para buscar abrigo na residência da avó, localizada na mesma rua. Uma vizinha que presenciou a cena tentou intervir para ajudar a jovem, mas também acabou virando alvo da fúria do suspeito. O homem intimidou as mulheres, garantindo que voltaria com comparsas e atiraria caso as autoridades fossem acionadas para intervir no caso.

Após as ameaças, o agressor fugiu do local dirigindo um veículo modelo Volkswagen Jetta, na cor branca, antes mesmo da chegada da viatura. A equipe policial realizou buscas por todo o bairro e redondezas na tentativa de encontrar o suspeito, mas ele não foi localizado. O caso de violência doméstica segue para investigação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Apucarana segurança violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV