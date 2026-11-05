Homem ameaça ex e vizinha a tiros após fim do namoro em Apucarana
Caso ocorreu no Jardim Morada do Sol; suspeito proferiu xingamentos, fugiu em um carro e é procurado pela polícia
Uma jovem de 22 anos e a vizinha dela foram ameaçadas na quarta-feira (4), no Jardim Morada do Sol, em Apucarana. O autor das ameaças é o ex-namorado da vítima, que não aceita o fim do relacionamento e afirmou que resolveria a situação "a tiros" caso a polícia fosse chamada.
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Segundo o boletim da Polícia Militar, o casal manteve um relacionamento por cinco anos, mas estava separado há dois meses. Inconformado com o término, o homem foi até a casa da ex-companheira para tirar satisfação. Durante a discussão, ele ofendeu a jovem com diversos xingamentos.
Assustada com a agressividade, a vítima saiu de casa e correu para buscar abrigo na residência da avó, localizada na mesma rua. Uma vizinha que presenciou a cena tentou intervir para ajudar a jovem, mas também acabou virando alvo da fúria do suspeito. O homem intimidou as mulheres, garantindo que voltaria com comparsas e atiraria caso as autoridades fossem acionadas para intervir no caso.
Após as ameaças, o agressor fugiu do local dirigindo um veículo modelo Volkswagen Jetta, na cor branca, antes mesmo da chegada da viatura. A equipe policial realizou buscas por todo o bairro e redondezas na tentativa de encontrar o suspeito, mas ele não foi localizado. O caso de violência doméstica segue para investigação.