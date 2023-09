Homem ameaça ex com faca e é contido pela filha do casal em Apucarana

Uma moradora de Apucarana, no norte do Paraná, foi ameaçada com uma faca pelo ex-companheiro na noite desta terça-feira (19). Segundo informações da Polícia Militar (PM), a filha do casal foi quem conteve o pai, enquanto o homem ia para cima da vítima com a arma branca. O caso aconteceu no Núcleo Habitacional Tancredo Neves.

Ainda de acordo com a PM, a mulher informou que está separada do suspeito há cerca de um mês, mas mesmo assim o homem pula o muro da casa para dormir em um cômodo que fica na frente da residência. Nesta terça, quando ela chegou do trabalho, o ex-companheiro estava dentro da casa e ambos começaram a discutir.

Segundo a mulher, em um momento de raiva, ela acabou pegando uma faca e arremessando em direção ao homem. Depois disso, ele pegou o objeto e foi para cima da mulher, no momento que a filha do casal viu e parou o pai.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), quando os agentes chegaram no local, o suspeito avistou a viatura e saiu correndo pelos fundos da residência. Os PMs ainda fizeram um patrulhamento, mas o homem não foi encontrado.

